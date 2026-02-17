Sorge vor russischem Angriff Atomarer Schutzschirm für Europa?
Zweifel an der Verlässlichkeit der USA schüren eine Diskussion über eine eigenständige nukleare Verteidigung. Welche Optionen gibt es? Welche Hindernisse?
Die Stunde null der nuklearen Kriegsführung war am 6. August 1945 um 8:16 Uhr und zwei Sekunden. Da explodierte über Hiroshima die erste Atombombe. Der Einsatz der verheerenden Waffe beendete den Zweiten Weltkrieg. Doch es begann ein atomares Wettrüsten. Das Gleichgewicht des atomaren Zerstörungspotenzials galt lange als Rückversicherung gegen einen Dritten Weltkrieg.