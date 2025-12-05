Steigende Preise belasten viele Menschen: Gut ein Drittel muss für Weihnachtsgeschenke auf Erspartes zurückgreifen. Wie verändert das die Stimmung zum Fest?
05.12.2025 - 05:00 Uhr
Frankfurt/Bonn - Zum Weihnachtsfest zeigen sich die Menschen trotz teils deutlich gestiegener Preise fürs tägliche Leben großzügig - doch die Budgets für Geschenke schrumpfen einer Umfrage zufolge deutlich. Immerhin ein Drittel (32,9 Prozent) der 2.046 Erwachsene, die das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Postbank befragt hat, planen geringere Ausgaben als im Vorjahr. Fast jeder Fünfte (18,6 Prozent) will oder kann nach eigenen Angaben gar kein Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben.