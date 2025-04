Ausgerechnet in seinem Heimatland muss Carlos Alcaraz passen. Eine Verletzung zwingt den Spanier zu einer Pause - wieder einmal.

dpa 24.04.2025 - 13:25 Uhr

Madrid - Rund einen Monat vor Beginn der French Open plagt sich der spanische Topfavorit Carlos Alcaraz mit einer Verletzung herum. Wegen Problemen an den Adduktoren sagte der Weltranglisten-Dritte seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Madrid ab. Alcaraz hatte sich die Verletzung beim Turnier in Barcelona zugezogen, wo er am Sonntag im Finale gegen den Dänen Holger Rune verloren hatte. Der 21-Jährige klagt zudem über Schmerzen am linken Fuß.