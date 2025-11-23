Nur widerwillig hatte Christopher Baake im Vorgespräch seinen Ergebnistipp für das Landesliga-Duell mit dem TSV Crailsheim abgegeben. Umso stolzer war der SKV-Trainer, nachdem sein Tipp genau aufging. 2:0 über den TSV Crailsheim. Dafür hatte seine Mannschaft nicht lang gebraucht. Die Anfangsphase war zunächst von einem vorsichtigen Abtasten geprägt, Baakes Mannschaft fand jedoch schnell heraus, dass der Gast aus Crailsheim bei langen Bällen ins Schwimmen geriet.

In der 12. Minute schlug Marcel Held eine Flanke vom linken Flügel, die der punktgenau eingelaufene Laurin Stütz per Kopf ins Tor verlängerte. Nur Minuten später sahen die Zuschauer eine nahezu exakte Kopie des elften Saisontors von Stütz, die Flanke von Gianluca Crepaldi schoss er jedoch volley weit über das Tor des Tabellenelften.

Überlegene Rutesheimer: Patric Vaihinger (li.) und Flavio Heiler Foto: Andreas Gorr

Besser sah es dann aus, als der nächste lange Ball den Rutesheimer Top-Torjäger fand, per Kopf legte dieser auf seinen Sturmpartner Crepaldi ab. Der 35-Jährige, der den mit einem Mittelfußbruch ausfallenden Markus Wellert vertrat, nahm die Kugel direkt aus der Luft und traf sehenswert in die Crailsheimer Maschen (16.).

Patric Vaihinger geht angeschlagen vom Platz

So schön das zweite Saisontor des spielenden Co-Trainers war, es blieb das letzte. Einen weiteren Treffer Crepaldis aus kürzester Distanz nahm der Schiedsrichter wegen Abseits zurück (35.). Mit den zwei Treffern im Rücken verwalteten die Bühl-Boys ihre Führung souverän in die Pause. Der Vorsprung blieb auch nach dem Seitenwechsel ungefährdet, die wenigen Halbchancen der Crailsheimer machte die Rutesheimer Defensive zunichte. Aufregung gab es dennoch, nach 52 Minuten musste Patric Vaihinger humpelnd das Feld verlassen, nachdem er nach einer riskanten wie wichtigen Rettungsaktion Schmerzen im hinteren Oberschenkel verspürt hatte.

Rote Karte sorgt für Diskussionsbedarf

In Minute 63 duellierten sich Stütz und Gegenspieler Simon Schulz im Lauf, der Crailsheimer Verteidiger lief dem schnellen Stütz von hinten in die Beine, worauf dieser zu Fall kam. Da der Stürmer freie Bahn zum Tor hatte, schickte Schiedsrichter Georgios Arampatzis Schulz per Roter Karte vorzeitig unter die Dusche. Da sich in unmittelbarer Nähe noch weitere TSV-Spieler befunden hatten, rief die Entscheidung kritische Stimmen auf beiden Seiten hervor. Beinahe hätten auch die Rutesheimer ihr Spiel zu zehnt beendet. Laurin Stütz, der in der 79. Minute eine weitere Großchance ausließ, kam nach einer Flanke im Zentrum unglücklich auf und verlies das Feld mit Knieschmerzen, er konnte jedoch nach kurzer Pause auf den Platz zurück. Die Partie war ohnehin längst entschieden.

Vorrunde gelaufen: Der verletzte Stürmer Markus Wellert auf der Tribüne. Foto: Andreas Gorr

Ein Sieg, den Trainer Baake als souverän und wichtig bezeichnete. Nach der Roten Karte „war es komplett rum“, meinte er, betonte aber, ein 2:0 sei immer eine trügerische Führung. Kurz nach der Verletzung von Stütz hatte der Gast bei einem Eckball die Chance auf den späten Anschlusstreffer, der allerdings ausblieb. „Wenn sie den reinmachen, brennt es noch mal“, mahnte der Trainer. Seine Mannschaft verteidigte die Führung jedoch bis zum Schluss. „Auch wenn es die letzten Minuten von außen extrem langweilig aussah, das ist uns egal“, sagte Baake.

Crailsheim lief in gleicher Formation auf; man habe aber gesehen, analysierte der SKV-Coach, dass seine Mannschaft diese Formation schon länger spielt. „Wir wissen, wie wir zu agieren haben. Unsere Automatismen haben wunderbar funktioniert. Man merkt die Arbeit der letzten drei Jahre, das freut mich natürlich“, sagte Baake und hofft, dass Stütz und Vaihinger nicht zu lange ausfallen, zu viele Spieler fehlten der SKV in dieser Spielzeit längerfristig. „Riesen-Respekt an die Truppe dafür, dass wir da stehen, wo wir stehen“, lobte Baake seine SKV, die das elfte von 15 Hinrundenspielen gewinnt. SKV Rutesheim: Göbel – Schneider (79. Walter), Rudloff, Riedlinger (72. Ludwig) – Grau, Obert (87. Beqiri), Held, Vaihinger (52. Maier) – Heiler – Stütz, Crepaldi (62. Savvoulidis)