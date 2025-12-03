Sozialausschuss Neues Pflegegesetz spaltet die Geister
Mit Leidenschaft haben Gegner des neuen Pflegegesetz auf Mängel hingewiesen. Im Sozialausschuß haben auch Fürsprecher das Wort ergriffen.
Es sind inzwischen 15 Sozialverbände, die ihrem Unmut über ein neues Pflegegesetz der Landesregierung Ausdruck verleihen. Vor der Oper und somit in Sichtweite des Landtages haben sie am Mittwoch Mittag dagegen protestiert, dass das von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) auf den Weg gebrachte Gesetzeswerk auch so verabschiedet wird. Nur wenige Minuten bevor der Sozialausschuss des Landtages sich mit der Materie auseinandergesetzt hat.