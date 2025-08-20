Auch in türkischen Medien wird der Fall des Sozialbetrügers Adil P. diskutiert. Manche nehmen den Fall des Fernsehmoderators zum Anlass, nationale Konflikte auszutragen.
Der Stuttgarter Fernsehmoderator Adil P. ist auch in den türkischen Medien zu einem Politikum geworden. Einige Nachrichtenportale haben die Berichterstattung über den türkischen Staatsbürger, der den deutschen Staat um 270 000 Euro betrogen hat, aufgegriffen. Auf sozialen Medien wird hitzig über den Fall diskutiert. Die zentrale Frage ist, welche Auswirkung so ein Fall des Sozialbetrugs auf in Deutschland lebende Türken hat.