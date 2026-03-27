Über Hubertus Heil wurde in den vergangenen Tagen immer wieder spekuliert. Nun meldet sich der Ex-Minister zur Lage seiner Partei zu Wort – und stellt etwas zu Personaldebatten klar.
27.03.2026 - 04:00 Uhr
Berlin - Der langjährige SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil ruft seine Partei zu mehr Leidenschaft für neue Ideen auf. "Die Partei wirkt heute zu langweilig, zu behäbig und zu beliebig", sagt Heil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Sie braucht mehr Klarheit, mehr Substanz und mehr Leidenschaft."