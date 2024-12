Eine Karte mit einem Herzenswunsch pflücken und ein Kind glücklich machen – das ist die Idee hinter Aktionen wie dem 12. Waiblinger Kinderwunschstern oder dem Weihnachtswunschbaum in Schorndorf. Denn in knapp drei Wochen ist schon Weihnachten – aber nicht jede Familie ist finanziell in der Lage, ihre Kinder zu beschenken. Hier ein Überblick über soziale Aktionen im Landkreis – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Kinderwunschstern in Waiblingen Alle Jahre wieder hilft in Waiblingen die Stiphtung Christoph Sonntag, die sich das Projekt Kinderwunschstern ausgedacht hat. Bis zum 7. Dezember kann man in der Stadtbücherei, Kurze Straße 24, Karten mit Wünschen vom Kinderwunschstern pflücken, den darauf notierten Gegenstand kaufen und dann zum Wunscherfüller werden. Die Kosten für die Herzenswünsche bewegen sich bei maximal 30 Euro. Die Stadtbücherei ist dienstags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch

„Es geht um Gemeinschaft und Menschlichkeit. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtiger denn je, den Kindern zu zeigen, dass sie nicht allein sind“, sagt Christoph Sonntag. Sollten Wunschkarten am Stern übrig bleiben, sorgt die Stiphtung dafür, dass kein Kind leer ausgeht. Die verpackten Geschenke müssen samt Wunschkarte bis 13. Dezember am Empfang des Familienzentrums Karo am Alten Postplatz 17 abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Mittwoch von 13.30 bis 17.30 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr.

Vor der Hegnacher Mühle steht wie in den Vorjahren ein großer Weihnachtsbaum mit Sternen von Kindern aus geflüchteten Familien. Jeder Stern kann gepflückt, im Mühlenladen bar bezahlt und dann mit nach Hause genommen werden. Das Mühlenteam besorgt dann die Geschenke.

Wunschbaum in Schorndorf Ab dem 2. Dezember steht im Foyer des Schorndorfer Rathauses am Marktplatz ein mit Wunschkarten geschmückter Baum und wartet auf Menschen, die bereit sind, einem Kind eine Freude zu machen. Die Aktion des Kinderschutzbunds Schorndorf/Waiblingen gibt es bereits seit etlichen Jahren – im vergangenen Jahr konnte der Verein mehr als 500 Kinderwünsche erfüllen. Auch hier gilt die Devise: Karte pflücken, Geschenk kaufen, hübsch verpacken und dann im Rathaus am Marktplatz abgeben. Die Öffnungszeiten sind montags bis mittwochs von 8 bis 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags und samstags von 8 bis 14 Uhr.

Wer keine Gelegenheit hat, ein Geschenk zu pflücken, das Projekt aber dennoch unterstützen möchte, kann auch Geld auf das Konto des Vereins überweisen. Die Daten sind auf deren Internetseite www.kinderschutzbund-schorndorf-waiblingen.de zu finden.

Zum Sterne-Pflücken nach Fellbach Auch für Kinder in Fellbach sollen Weihnachtsträume wahr werden – dafür wollen die Bürgerstiftung und die Stadt Fellbach sorgen. Von Dienstag, 3. Dezember, an läuft die Weihnachtswunsch-Aktion, an der in Fellbach wohnende Kinder bis einschließlich 14 Jahre, die eine Bonus-Card besitzen, teilnehmen dürfen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind das rund 600 Kinder. Die Kinder gestalten bei der Aktion jeweils ihre persönlichen Sterne mit Weihnachtswünschen, die dann im Foyer des Rathauses ausgestellt werden. Dort kann man die Sterne bis zum 13. Dezember pflücken. Eine digitale Umsetzung gibt es anders als in vorigen Jahren nicht. Die Päckchen sollten bis spätestens Montag, 16. Dezember, in einem der drei Fellbacher Rathäuser abgeben werden. Am 18. Dezember werden die Geschenke dann im Rathaus an die Kinder übergeben.

Weihnachtstombola in Weinstadt In Weinstadt gibt es in diesem Jahr erstmals eine Weihnachtstombola. Sie steht unter dem Motto „Nachhaltig Freude bereiten“. Die Stadt hat gemeinsam mit der Tafel, dem Integrationsverein, der Bürgerstiftung sowie dem Eva-Familienzentrum Bürger dazu aufgerufen, gut erhaltene Spielsachen zu spenden. Ausgewählte Kinder haben eine Einladungskarte zur Weihnachtstombola erhalten und bekommen am 17. Dezember im Rahmen einer kleinen Feier im Stiftshof und im Stiftskeller in Beutelsbach ein Los, das sie gegen ein Geschenk eintauschen können. Die Anmeldefrist für die Teilnahme an der Tombola ist aber bereits verstrichen.

Weihnachtswunschbaum in Urbach Im Foyer des Urbacher Rathauses steht dieser Tage ein Weihnachtswunschbaum mit vielen Karten, den die Bürgerstiftung betreut. Diese lädt „Wunsch-Erfüllungs-Gehilfen“ ein, eine oder mehrere Wunschkarten einzusammeln und dann das gewünschte Geschenk festlich verpackt zurückzubringen. Abgeliefert werden können die Präsente bei der Empfangstheke im Eingangsbereich des Rathauses in der Zeit vom 9. bis 16. Dezember; jeweils am Montag zwischen 15 und 18 Uhr oder donnerstags von 10 bis 12 Uhr.