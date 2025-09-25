Soziale Gerechtigkeit Wie viele Superreiche gibt es?
In der aktuellen Debatte über Sozialreformen und Gerechtigkeitslücken spielen Bestverdiener und Millionäre eine zentrale Rolle: Sie soll der Staat mehr zur Kasse bitten?
Der „Herbst der Reformen“ wird womöglich auch zum Herbst des Abkassierens. Zumindest wenn es nach Lars Klingbeil geht, dem SPD-Chef und Finanzminister. Sozialreformen würden scheitern, wenn „wir nichts tun bei Menschen, die sehr hohe Vermögen und sehr hohe Einkommen haben“, so hat Klingbeil im Kreise der „Parlamentarischen Linken“ seiner Partei erklärt. Reiche und Spitzenverdiener geraten ins Visier des Fiskus. Um wen geht es dabei?
