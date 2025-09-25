 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Wie viele Superreiche gibt es?

Soziale Gerechtigkeit Wie viele Superreiche gibt es?

Soziale Gerechtigkeit: Wie viele Superreiche gibt es?
1
Die meisten Superreichen in Deutschland haben ihr Vermögen nicht im Lotto gewonnen – sondern geerbt. Foto: IMAGO/Future Image

In der aktuellen Debatte über Sozialreformen und Gerechtigkeitslücken spielen Bestverdiener und Millionäre eine zentrale Rolle: Sie soll der Staat mehr zur Kasse bitten?

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Der „Herbst der Reformen“ wird womöglich auch zum Herbst des Abkassierens. Zumindest wenn es nach Lars Klingbeil geht, dem SPD-Chef und Finanzminister. Sozialreformen würden scheitern, wenn „wir nichts tun bei Menschen, die sehr hohe Vermögen und sehr hohe Einkommen haben“, so hat Klingbeil im Kreise der „Parlamentarischen Linken“ seiner Partei erklärt. Reiche und Spitzenverdiener geraten ins Visier des Fiskus. Um wen geht es dabei?

 

Wer zählt zu den Topverdienern?

Laut Statistischem Bundesamt liegt das durchschnittliche Bruttoeinkommen in Deutschland inklusive aller Sonderzahlungen aktuell bei 62 235 Euro jährlich. Das Medianeinkommen beträgt 52 159 Euro im Jahr. Dieser Wert verrät: Die Hälfte aller Arbeitnehmer verdient weniger, die andere Hälfte mehr.

97,9 Prozent der einzeln veranlagten Arbeitnehmer meldeten beim Finanzamt ein zu versteuerndes Jahreseinkommen unter 100 000 Euro. Einer von hundert Steuerpflichtigen hat ein jährliches Einkommen, das über 213 286 Euro liegt. Einer von tausend darf sich über ein Salär von mehr als 500 000 Euro freuen. Das besagt eine Datensammlung des Bundesfinanzministeriums.

97,3 Prozent der Arbeitnehmer, die nach dem Splittingverfahren besteuert werden, deklarierten ein gemeinsames Einkommen unter 200 000 Euro im Jahr. 0,1 Prozent hatten mehr als eine Million zu versteuern, 52,6 Prozent hingegen weniger als 50 000 Euro.

34 503 Topverdiener versteuerten im Jahr 2021 Einkünfte von jeweils mehr als einer Million Euro – im Schnitt 2,7 Millionen Euro. Das zu versteuernde Einkommen sämtlicher Arbeitnehmer in jenem Jahr lag im Durchschnitt bei knapp 39 000 Euro.

Wer zahlt wie viel Steuer?

2024 kassierte der Staat insgesamt knapp 333 Milliarden Euro an Lohn- und Einkommenssteuer. Wer weniger als 37 375 Euro an steuerpflichtigem Einkommen verdient hat, zählte zur unteren Hälfte der Steuerpflichtigen. Diese untere Hälfte hat einen Anteil von 17,2 Prozent am Gesamtbetrag der Einkünfte, leistet aber nur 5,8 Prozent der gesamten Lohn- und Einkommenssteuer und 0,1 Prozent der Solidarzuschläge.

Bei einem Jahreseinkommen von 104 832 Euro beginnt die Topetage der Steuerzahler. Das sind die oberen zehn Prozent. Sie haben einen Anteil von 37,2 Prozent an den gesamten Einkünften, zahlen aber 56,9 Prozent der Lohn- und Einkommenssteuer und 95,2 Prozent der Solidaritätszuschläge.

Das bestverdienende eine Prozent der Steuerzahler (dazu gehören alle mit Jahreseinkünften von mehr als 283 876 Euro) kassiert 12,1 Prozent sämtlicher Einkommen, trägt aber 23,7 Prozent der Einkommenssteuer und 59,8 Prozent des Solidaritätszuschlags.

Wie sind die Vermögen verteilt?

Im Durchschnitt verfügten die Haushalte in Deutschland 2023 über ein Nettovermögen von 324 800 Euro. Diese Zahlen beruhen auf einer Studie der Bundesbank. Der Median des Nettovermögens, der Haushalte in eine ärmere und eine reichere Hälfte teilt, lag bei 103 200 Euro. Das Gesamtvermögen der Bundesbürger wird auf knapp zehn Billionen Euro beziffert.

Das Vermögen in Deutschland ist sehr ungleich verteilt. Der Bundesbank zufolge besaßen die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung mehr als 60 Prozent des gesamten Vermögens. Die ärmere Hälfte der Bürger verfügte nur über 2,4 Prozent des Vermögens bundesweit. Allerdings ist ihr (geringer) Vermögensanteil in den letzten Jahren leicht angestiegen. 2011 lag er noch bei zwei Prozent. Die Schere zwischen Reichen und Armen hat sich demnach nicht weiter geöffnet, sondern ein wenig geschlossen. Dennoch urteilt die Bundesbank: „Im internationalen Vergleich bleibt die Vermögensungleichheit in Deutschland recht hoch.“

Ein Maßstab dafür ist der Gini-Index, benannt nach dem italienischen Statistiker Corrado Gini. Er bewegt sich zwischen null und 100. Bei einem Gini-Wert von null wäre das Vermögen komplett gleich verteilt. Bei einem Wert von 100 würde einer alles besitzen. Die Werte für den Euroraum liegen zwischen 57 (Slowakei) und 77 (Österreich). Deutschland rangiert mit 76 am oberen Rand. Laut Global Wealth Report, einer Erhebung der Investmentbank Merrill Lynch, leben in Deutschland 1,6 Millionen Millionäre.

Was zahlen die Reichen an Steuer?

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen lagen 2022 laut Finanzministerium insgesamt bei 895 Milliarden Euro. Fast ein Drittel dieser Summe kommt aus Arbeitseinkommen. Das Aufkommen der Erbschaftssteuer, die vor allem Vermögende zu leisten haben, belief sich indessen auf lediglich 9,2 Milliarden Euro. 70 Prozent der Bevölkerung erben überhaupt nicht.

Für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung „ist die Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen in Deutschland weder effizient noch gerecht“. Wer Vermögen in Höhe etlicher Millionen oder gar Milliarden geschenkt oder vererbt bekam, habe von 2021 bis 2023 im Schnitt nur 2,9 Prozent ans Finanzamt abführen müssen.

Nach einer Studie der Stiftung lag der Steuersatz für Erbschaften oder Schenkungen bis zu einem Betrag von 200 000 Euro im Jahr 2023 bei 12,1 Prozent. Wer 20 Millionen Euro vererbt oder geschenkt bekam, wurde demnach mit einem Steuersatz von neun Prozent belegt. Bei noch größeren Vermögen waren es im Schnitt gar nur 4,7 Prozent.

Laut dem Netzwerk Steuergerechtigkeit gibt es bei der Erbschaftssteuer „unzählige Ausnahmen“. Fazit: „Umso höher das vererbte Vermögen, umso niedriger die darauf fällige Steuer.“

Weitere Themen

Unterstützung für Ukraine: Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen

Unterstützung für Ukraine Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen

Bundeskanzler Merz will der Ukraine mit Hilfe von in Europa eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank insgesamt fast 140 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.
Angriffe auf Gaza-Hilfsflotte: Meloni schützt „Gaza-Flotilla“ - und kritisiert sie

Angriffe auf Gaza-Hilfsflotte Meloni schützt „Gaza-Flotilla“ - und kritisiert sie

Nach mehreren Drohnenangriffen gegen die „Global Sumud Flotilla“ haben Italien und Spanien ein Kriegsschiff als Begleitschutz für die Gaza-Hilfsflotte losgeschickt.
Von Dominik Straub
Trumps 21-Punkte-Plan für Gaza: So will Trump den Frieden erzwingen

Trumps 21-Punkte-Plan für Gaza So will Trump den Frieden erzwingen

Als selbst ernannter Friedensfürst hat Donald Trump bis jetzt versagt. Warum in seinem 21-Punkte-Plan für Gaza aber eine Chance steckt, schreibt Christoph Reisinger.
Von Christoph Reisinger
Sicherheit: Drohnen legen abermals dänische Flughäfen lahm

Sicherheit Drohnen legen abermals dänische Flughäfen lahm

Erneut ist Dänemark von Flugkörpern unbekannter Herkunft heimgesucht worden. Und erneut herrscht eine gewisse Ratlosigkeit den Behörden und der Regierung.
Von Jens Mattern
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Karikatur des Tages

Kostas und Mohr und wie sie die Welt sehen. Unsere Karikaturisten haben einen ganz besonderen Blick auf die große Politik, die gesellschaftlichen Zustände und die kleinen Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Mullah-Regime: Iranischer Widerstand enthüllt Raketenpläne des Mullah-Regimes

Mullah-Regime Iranischer Widerstand enthüllt Raketenpläne des Mullah-Regimes

Eine Berliner Konferenz zur Iran-Politik nach der Wiedereinführung von UN-Sanktionen.
Von Norbert Wallet
Urteil im Libyen-Prozess: Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt

Urteil im Libyen-Prozess Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt

Im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen wird Frankreichs früherer Staatschef Sarkozy in Teilen schuldig gesprochen und das Urteil ist hart. Kommt er in Haft?
Newsblog zum Krieg in Nahost : SPD-Politiker fordern Unterstützung für Sanktionen gegen Israel

Newsblog zum Krieg in Nahost SPD-Politiker fordern Unterstützung für Sanktionen gegen Israel

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Früherer Bahn-Manager: Rompf verzichtet auf Chefposten bei Bahn-InfraGo

Früherer Bahn-Manager Rompf verzichtet auf Chefposten bei Bahn-InfraGo

Der frühere Bahn-Manager Dirk Rompf verzichtet nach massiver Kritik der Gewerkschaft EVG auf den Chefposten bei der Infrastruktursparte InfraGo. Die Hintergründe.
Zukunft Deutschlands: Im Gesundheitssystem sind große und kleine Umbauten nötig

Zukunft Deutschlands Im Gesundheitssystem sind große und kleine Umbauten nötig

Zukunftsfähigkeit und Gesundheitssystem sind zwei Vokabeln, die nicht zueinander zu passen scheinen. Wo es am meisten hakt – und was für Lösungsansätze es gibt.
Von Christian Gottschalk
Weitere Artikel zu Vermögen Steuern
 