Soziale Gerechtigkeit: Wie viele Superreiche gibt es?

Der „Herbst der Reformen“ wird womöglich auch zum Herbst des Abkassierens. Zumindest wenn es nach Lars Klingbeil geht, dem SPD-Chef und Finanzminister. Sozialreformen würden scheitern, wenn „wir nichts tun bei Menschen, die sehr hohe Vermögen und sehr hohe Einkommen haben“, so hat Klingbeil im Kreise der „Parlamentarischen Linken“ seiner Partei erklärt. Reiche und Spitzenverdiener geraten ins Visier des Fiskus. Um wen geht es dabei?

Wer zählt zu den Topverdienern? Laut Statistischem Bundesamt liegt das durchschnittliche Bruttoeinkommen in Deutschland inklusive aller Sonderzahlungen aktuell bei 62 235 Euro jährlich. Das Medianeinkommen beträgt 52 159 Euro im Jahr. Dieser Wert verrät: Die Hälfte aller Arbeitnehmer verdient weniger, die andere Hälfte mehr.

97,9 Prozent der einzeln veranlagten Arbeitnehmer meldeten beim Finanzamt ein zu versteuerndes Jahreseinkommen unter 100 000 Euro. Einer von hundert Steuerpflichtigen hat ein jährliches Einkommen, das über 213 286 Euro liegt. Einer von tausend darf sich über ein Salär von mehr als 500 000 Euro freuen. Das besagt eine Datensammlung des Bundesfinanzministeriums.

97,3 Prozent der Arbeitnehmer, die nach dem Splittingverfahren besteuert werden, deklarierten ein gemeinsames Einkommen unter 200 000 Euro im Jahr. 0,1 Prozent hatten mehr als eine Million zu versteuern, 52,6 Prozent hingegen weniger als 50 000 Euro.

34 503 Topverdiener versteuerten im Jahr 2021 Einkünfte von jeweils mehr als einer Million Euro – im Schnitt 2,7 Millionen Euro. Das zu versteuernde Einkommen sämtlicher Arbeitnehmer in jenem Jahr lag im Durchschnitt bei knapp 39 000 Euro.

Wer zahlt wie viel Steuer?

2024 kassierte der Staat insgesamt knapp 333 Milliarden Euro an Lohn- und Einkommenssteuer. Wer weniger als 37 375 Euro an steuerpflichtigem Einkommen verdient hat, zählte zur unteren Hälfte der Steuerpflichtigen. Diese untere Hälfte hat einen Anteil von 17,2 Prozent am Gesamtbetrag der Einkünfte, leistet aber nur 5,8 Prozent der gesamten Lohn- und Einkommenssteuer und 0,1 Prozent der Solidarzuschläge.

Bei einem Jahreseinkommen von 104 832 Euro beginnt die Topetage der Steuerzahler. Das sind die oberen zehn Prozent. Sie haben einen Anteil von 37,2 Prozent an den gesamten Einkünften, zahlen aber 56,9 Prozent der Lohn- und Einkommenssteuer und 95,2 Prozent der Solidaritätszuschläge.

Das bestverdienende eine Prozent der Steuerzahler (dazu gehören alle mit Jahreseinkünften von mehr als 283 876 Euro) kassiert 12,1 Prozent sämtlicher Einkommen, trägt aber 23,7 Prozent der Einkommenssteuer und 59,8 Prozent des Solidaritätszuschlags.

Wie sind die Vermögen verteilt?

Im Durchschnitt verfügten die Haushalte in Deutschland 2023 über ein Nettovermögen von 324 800 Euro. Diese Zahlen beruhen auf einer Studie der Bundesbank. Der Median des Nettovermögens, der Haushalte in eine ärmere und eine reichere Hälfte teilt, lag bei 103 200 Euro. Das Gesamtvermögen der Bundesbürger wird auf knapp zehn Billionen Euro beziffert.

Das Vermögen in Deutschland ist sehr ungleich verteilt. Der Bundesbank zufolge besaßen die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung mehr als 60 Prozent des gesamten Vermögens. Die ärmere Hälfte der Bürger verfügte nur über 2,4 Prozent des Vermögens bundesweit. Allerdings ist ihr (geringer) Vermögensanteil in den letzten Jahren leicht angestiegen. 2011 lag er noch bei zwei Prozent. Die Schere zwischen Reichen und Armen hat sich demnach nicht weiter geöffnet, sondern ein wenig geschlossen. Dennoch urteilt die Bundesbank: „Im internationalen Vergleich bleibt die Vermögensungleichheit in Deutschland recht hoch.“

Ein Maßstab dafür ist der Gini-Index, benannt nach dem italienischen Statistiker Corrado Gini. Er bewegt sich zwischen null und 100. Bei einem Gini-Wert von null wäre das Vermögen komplett gleich verteilt. Bei einem Wert von 100 würde einer alles besitzen. Die Werte für den Euroraum liegen zwischen 57 (Slowakei) und 77 (Österreich). Deutschland rangiert mit 76 am oberen Rand. Laut Global Wealth Report, einer Erhebung der Investmentbank Merrill Lynch, leben in Deutschland 1,6 Millionen Millionäre.

Was zahlen die Reichen an Steuer?

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen lagen 2022 laut Finanzministerium insgesamt bei 895 Milliarden Euro. Fast ein Drittel dieser Summe kommt aus Arbeitseinkommen. Das Aufkommen der Erbschaftssteuer, die vor allem Vermögende zu leisten haben, belief sich indessen auf lediglich 9,2 Milliarden Euro. 70 Prozent der Bevölkerung erben überhaupt nicht.

Für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung „ist die Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen in Deutschland weder effizient noch gerecht“. Wer Vermögen in Höhe etlicher Millionen oder gar Milliarden geschenkt oder vererbt bekam, habe von 2021 bis 2023 im Schnitt nur 2,9 Prozent ans Finanzamt abführen müssen.

Nach einer Studie der Stiftung lag der Steuersatz für Erbschaften oder Schenkungen bis zu einem Betrag von 200 000 Euro im Jahr 2023 bei 12,1 Prozent. Wer 20 Millionen Euro vererbt oder geschenkt bekam, wurde demnach mit einem Steuersatz von neun Prozent belegt. Bei noch größeren Vermögen waren es im Schnitt gar nur 4,7 Prozent.

Laut dem Netzwerk Steuergerechtigkeit gibt es bei der Erbschaftssteuer „unzählige Ausnahmen“. Fazit: „Umso höher das vererbte Vermögen, umso niedriger die darauf fällige Steuer.“