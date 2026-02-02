Eine Stuttgarterin darf sich glücklich schätzen: Sie gewinnt 100 000 Euro bei der Soziallotterie „Aktion Mensch“ – für die Baden-Württemberg aus anderen Gründen im Fokus stand.

Digital Desk: Sascha Maier (sma)

Eine 43-jährige Lotterieteilnehmerin aus Stuttgart hat bei der „Aktion Mensch“-Lotterie 100 000 Euro gewonnen. Das teilte die Soziallotterie am Montagmorgen mit. Allein im Jahr 2024 habe man dort durchschnittlich Gewinne im Wert von rund 3,5 Millionen Euro wöchentlich ausgeschüttet. Mit ihren Losen ermöglichen alle Mitspieler die Förderprojekte der „Aktion Mensch“ und tragen so dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

 

Soziale Projekte in Baden-Württemberg gefördert

Besonders Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg hätten zuletzt von „Aktion Mensch“ profitiert, heißt es in der Mitteilung. Hier habe die Aktion Mensch im Jahr 2024 viele soziale Projekte mit rund 32,6 Millionen Euro gefördert. Dazu zählten kleine Förderaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Inklusionsbetriebe oder Wohnprojekte, wo Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe zusammenleben.

Die Aktion Mensch ist eigenen Angaben nach die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 habe sie mehr als fünf Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben.