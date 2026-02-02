Eine Stuttgarterin darf sich glücklich schätzen: Sie gewinnt 100 000 Euro bei der Soziallotterie „Aktion Mensch“ – für die Baden-Württemberg aus anderen Gründen im Fokus stand.

Sascha Maier 02.02.2026 - 07:51 Uhr

Eine 43-jährige Lotterieteilnehmerin aus Stuttgart hat bei der „Aktion Mensch“-Lotterie 100 000 Euro gewonnen. Das teilte die Soziallotterie am Montagmorgen mit. Allein im Jahr 2024 habe man dort durchschnittlich Gewinne im Wert von rund 3,5 Millionen Euro wöchentlich ausgeschüttet. Mit ihren Losen ermöglichen alle Mitspieler die Förderprojekte der „Aktion Mensch“ und tragen so dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern.