Weniger Staat, mehr Wettbewerb: Die Wirtschaftsministerin will eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik. Die Büste eines legendären Vorgängers kommt zurück ins Ministerium.
Berlin - Angesichts der wirtschaftlichen Schwächephase Deutschlands schlägt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche eine Wachstums-Agenda mit einer Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik vor. "Die Lage ist ernst, wirtschaftspolitisch ebenso wie sicherheitspolitisch", sagte die CDU-Politikerin in einer Grundsatzrede in Berlin. "Damit der Staat Handlungsfähigkeit zurückgewinnt, muss er sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren." Dazu zählten innere und äußere Sicherheit, Infrastruktur und Bildung. Subventionen und Förderprogramme müssten rigoros überprüft, Fehlanreize auch unter Schmerzen abgebaut werden.