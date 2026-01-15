Wie lange und wann dürfen Kinder Youtube Shorts sehen? Neue Funktionen sollen Eltern mehr Möglichkeiten zur Begrenzung und Überwachung bieten.

dpa 15.01.2026 - 10:00 Uhr

New York - Eltern können auf der Videoplattform Youtube zukünftig stärker kontrollieren, ob, wie lange und wann Kinder Kurzvideos (Shorts) anschauen können. Auch werde es möglich sein, Pausen- und Schlafenszeiten einzustellen und es solle einfacher werden, mehrere Nutzerkonten für Minderjährige anzulegen und innerhalb der Youtube-App anzusteuern, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.