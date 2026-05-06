Zwischen Tradition und TikTok: Mit Kochvideos haben Vanessa und ihre Oma Annemarie Tausende Fans gewonnen - ihre Follower lieben das Duo aber nicht nur für die Tipps und Tricks in der Küche.
06.05.2026 - 05:00 Uhr
Recklinghausen - In eine Panade gehören keine Eier, statt mit Wasser wird Rotkohl besser mit Traubensaft gekocht und damit eine Suppe klar bleibt, müssen die Nudeln extra abgekocht werden. Diese und weitere Küchen-Kniffe lernen mehrere Tausend Follower jede Woche auf den Social-Media-Accounts von Vanessa und ihrer Oma Annemarie.