In Afghanistan erlebt der Tourismus einen neuen Aufschwung. Influencer ziehen mit Reisevideos auch Kritik auf sich – und werfen eine grundsätzliche Frage auf: Kann man Urlaub bei den Taliban machen?
Kabul - Eine Gruppe bärtiger und bewaffneter Männer steht hinter drei Menschen, denen ein schwarzer Sack über den Kopf gezogen wurde. "America, we have one message for you" ("Amerika, wir haben eine Botschaft für Euch"), sagen sie in die Kamera, bevor sich einer von ihnen in der bedrohlich wirkenden Geste über einen der Knieenden beugt und den Sack wegzieht. Zum Vorschein kommt ein junger, westlicher Mann mit strahlendem Lächeln. "Welcome to Afghanistan", sagt er in dem Video, das in sozialen Medien kursiert.