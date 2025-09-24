EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterstützt die Pläne mehrerer Länder für eine Altersgrenze bei Online-Netzwerken: „Als Mutter ist das gesunder Menschenverstand.“
24.09.2025 - 16:23 Uhr
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich hinter die Pläne mehrerer europäischer Länder für eine strengere Altersgrenze für Online-Netzwerke wie Tiktok und Instagram gestellt. „Für mich als Mutter ist es offensichtlich, dass das schlicht gesunder Menschenverstand ist“, sagte sie bei einem Auftritt am Rande der UN-Vollversammlung am Mittwoch in New York.