Das Smartphone verändert, wie Jugendliche heute aufwachsen. Doch wie genau? Dazu sind nun zwei aktuelle Studien erschienen.
24.09.2025 - 08:59 Uhr
Wie prägen Soziale Medien den Alltag von Jugendlichen? Zu diesem Thema sind nun unabhängig voneinander zwei Studien der Bertelsmann- und der Vodafone-Stiftung erschienen, die junge Menschen zu ihrem Umgang mit Sozialen Medien befragt haben. Sie zeigen, wie die Plattformen das Leben junger Menschen beeinflussen – und wie Jugendliche selbst auf ihr Verhalten schauen.