Im Seeblickweg im Stadtteil Neugereut wird die neue Fußgänger- und Radwegeverbindung nach Angaben der Stadtverwaltung am 12. Februar offiziell frei gegeben. Erstmals in Stuttgart wurde dafür der Baustoff Carbonbeton eingesetzt.

Iris Frey 20.01.2025 - 15:05 Uhr

Im April 2023 war mit dem Bau des Fußgänger- und Radfahrstegs im Seeblickweg an der Ecke Zuckerbergstraße begonnen worden, jetzt ist der rund 3,4 Millionen teure Bau fertig, der erstmals in Stuttgart neben Holz aus dem innovativen Baustoff Carbonbeton gebaut wurde. Er verbindet die Einrichtungen des evangelischen Waldheims an der Zuckerbergstraße in Steinhaldenfeld und die „Arche“ der Mobilen Jugendarbeit in der Lüglensheidestraße in Neugereut miteinander und soll besonders für Kinder und Jugendliche eine verkehrssichere Verbindung schaffen. Dieses Projekt der Sozialen Stadt Neugereut ist zugleich auch IBA27-Projekt. Am Mittwoch, 12. Februar, soll der Steg offiziell frei gegeben werden, sagt Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann. Nach Angaben der Stadt sollen am 12. Februar zwischen 11 und 12 Uhr Bürgermeister Peter Pätzold, der Tiefbauamtsleiter Jürgen Mutz und Andreas Hofer, der Geschäftsführer der IBA’27, bei der Freigabe zugegen sein.