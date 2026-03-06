Soziales Engagement „Das gibt mir Kraft“ – Marbacher macht Müllsammeln zum Trend
Einer fängt an, andere folgen – René Landschulz hebt in Marbach (Kreis Ludwigsburg) Unrat auf. Inzwischen machen in seiner WhatsApp-Gruppe rund 130 Menschen mit.
Wenn René Landschulz durch die Straßen von Marbach geht, hat er öfter mal eine Greifzange in der Hand und einen Müllsack dabei. Es ist keine große Geste, kein spektakulärer Einsatz. Er bückt sich, hebt eine Plastikflasche auf, steckt sie in den Sack und geht weiter. Für ihn ist das eine einfache Handlung. Für andere ist es inzwischen ein Zeichen geworden.