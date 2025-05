„Überrascht“ sei er gewesen, sagt Harry Pfau und setzt ein breites Strahlen auf: „Positiv überrascht!“ Als sich im Frühjahr des Staatsministerium bei ihm meldete, rätselte er: „Was wollen die ausgerechnet von mir?“ Schnell war klar, was die Regierungszentrale und Ministerpräsident Winfried Kretschmann von ihm wollten – ihn ehren für sein soziales Engagement als Lebensmittelretter und -verteiler. Vor ein paar Tagen war es dann soweit. Bei einer Feierstunde im Mannheimer Schloss erhielten 24 „verdiente Persönlichkeiten“ den Verdienstorden des Landes, die höchste Auszeichnung, die das Land Baden-Württemberg zu vergeben hat.

Der 64-jährige war einer der Geehrten, neben so bekannten Persönlichkeiten wie der Tübinger Ärztin Lisa Federle, der Schauspielerin Sibel Kekilli, dem Parlamentarischen Staatssekretär Nils Schmid, dem früheren Innenminister Reinhold Gall oder dem Seehaus-Grüner Tobias Merckle. Harry Pfau zählt damit zu dem auf maximal lebende 1000 Personen begrenzten Verdienstordensträgern. Seit der Einführung des Verdienstordens 1975 wurden insgesamt 2076 Personen „für herausragende Verdienste um das Land Baden-Württemberg“ ausgezeichnet.

Harry Pfau auf dem roten Teppich vor dem Barockschloss in Mannheim: unverkleidet und authentisch. Foto: Privat

„Und ich soll dazu gehören?“, fragte sich Harry Pfau. Und wie er dazu gehört. Für Leute, wie ihn, die sich um hilfsbedürftige Menschen kümmern – und das ohne Ansehen der Person und ohne Vorbedingungen – , wurde die Auszeichnung einst erdacht. 13 Jahre lang lebte er selbst auf der Straße, war obdachlos und dem Alkohol verfallen. Mit einer großen Energieleistung kehrte er zurück und eröffnete 2020 Harrys Bude. So nennt er seinen Container bei St. Maria an der Paulinenbrücke, wo er und viele Freiwillige an fünf Tagen in der Woche gerettete und gespendete Lebensmittel an Bedürftige „fair-teilen“. Für die Lebensmittel, die Harry Pfau von Marktbeschickern oder von Supermärkten kostenlos erhält, gilt ein Einheitspreis: „Freundlichkeit und Geduld“. So steht es auf einem Plakat an seiner Bude.

Harry Pfau ist längst stadtbekannt. Und nun auch landesweit. Der Verdienstorden ist nicht die erste Auszeichnung, die er erhalten hat. Er ist Träger des Bürgerpreises der Stuttgarter Bürgerstiftung. Vor zwei Jahren kam die Auszeichnung Stuttgarter des Jahres unserer Redaktion dazu. In Mannheim würdigte der Ministerpräsident das Engagement von Harry Pfau als „erfolgreiches Modell des Foodsharings“ mit heute rund 50 Ehrenamtlichen und zahlreichen Kooperationspartnern – etwa der Bürgerstiftung. Bisher seien dort mehr als 800 Tonnen Lebensmittel ausgegeben worden. „Harry Pfau hat seine persönliche Geschichte gewandelt – und gibt heute Hoffnung und konkrete Hilfe weiter“, sagte Winfried Kretschmann.

Gemeinsame Projekte mit der Bürgerstiftung

Über die Anerkennung freut Pfau sich in der ihm eigenen Bescheidenheit. Eine schöne Veranstaltung mit interessanten Leute sei das in Mannheim gewesen, sagt er. Aus den dort geknüpften Kontakten könnte sich noch mehr ergeben. Zugleich findet er, dass „wir etwas machen, was eigentlich der Staat übernehmen sollte“.

Freude über die Auszeichnung herrscht auch bei der Bürgerstiftung: „Die Bürgerstiftung Stuttgart und die Kirchengemeinde St. Maria begleiteten Harry Pfau gemeinsam dabei, seine ,Bude‘ zu verwirklichen und auszubauen.“ Umgekehrt seien er und sein Team wichtige Impulsgeber für die Weiterentwicklung des eigenen Projekts „Supp_optimal – Essen für alle“ gewesen, bei dem mit geretteten Lebensmitteln inzwischen selbst gekocht wird. Weitere gemeinsame Projekte, so ist zu hören, sind in Planung.