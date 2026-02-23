Wenn den Eltern das Bürgergeld sanktioniert wird, spüren das häufig auch die Kinder. Die Grünen halten das für gefährlich - und haben einen Vorschlag.
23.02.2026 - 04:30 Uhr
Berlin - Tausende Kinder leben in Familien, in denen das Bürgergeld wegen Pflichtverletzungen oder Meldeversäumnissen gekürzt wird. Im Jahresdurchschnitt 2024 waren fast 16.800 Minderjährige auf diese Weise von Sanktionen betroffen. Das teilte das Arbeitsministerium auf eine schriftliche Anfrage aus der Grünen-Fraktion mit. Ein Jahr zuvor waren es noch fast 5.400 Kinder weniger gewesen.