Beim Ausblick auf die Vesperkirche 2026 in Ludwigsburg findet Diakonie-Chef Martin Strecker klare Worte: Eine Politik, die nach unten tritt, habe keine Zukunft, warnt er.
19.11.2025 - 15:00 Uhr
Die Vesperkirche in Ludwigsburg ist weit mehr als ein Ort für eine warme Mahlzeit und Begegnungen. Sie setzt auch ein deutliches politisches Zeichen. Das betonte Diakonie-Geschäftsführer Martin Strecker bei der Vorstellung der kommenden Vesperkirche in der Friedenskirche. Der große Einsatz von Unternehmen und Privatpersonen zeige, dass die Gesellschaft nach Zusammenhalt und Solidarität suche – und nicht nach Schuldzuweisungen, die am Ende vor allem die Ärmsten träfen. Die Kirche werde sich künftig noch klarer positionieren.