Wenn Merz echte Sozialreformen will, muss er seinem Koalitionspartner Brücken bauen, fordert Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.
24.08.2025 - 16:17 Uhr
Es sind Sätze, die signalisieren sollen: Hier meint es einer ernst. Der Sozialstaat in seiner heutigen Form sei mit dem, was Deutschland volkswirtschaftlich leiste, nicht mehr finanzierbar, hat Kanzler Friedrich Merz gesagt. Er wird sich nun daran messen lassen müssen, ob es im von ihm angekündigten Herbst der Reformen auch zu einer Einigung auf substanzielle Änderungen kommt. Jetzt muss er zeigen, ob er nicht nur ein guter Außenkanzler ist, sondern auch das gesamte Land für die Zukunft besser aufstellen kann.