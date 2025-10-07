Sozialstaat Noch ist der Kollaps zu verhindern
Wie zukunftsfähig ist Deutschland? Die Bevölkerung altert – und noch ist unklar, wie die Sozialsysteme sicher finanziert werden können.
Die Bundesrepublik steht vor einer der größten gesellschaftlichen Herausforderungen ihrer Geschichte: Die Bevölkerung altert, die Erwerbsbevölkerung schrumpft, und die sozialen Sicherungssysteme geraten zunehmend unter Druck.