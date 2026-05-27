Mit neuen Prognosen befeuern die Wirtschaftsweisen die Reformdebatte. Ohne beherztes Eingreifen der Politik drohen steigende Beiträge die Wirtschaft immer mehr zu drosseln.
27.05.2026 - 10:00 Uhr
Berlin - Die sogenannten Wirtschaftsweisen warnen vor ungebremst steigenden Sozialbeiträgen von fast 50 Prozent. "Gemäß den Simulationen werden die Beitragssätze bis zum Jahr 2040 in allen Sozialversicherungen steigen", heißt es im Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrats Wirtschaft. Bei Fortschreibung der aktuellen Rechtslage drohen demnach bis dahin Beitragssätze von fast 50 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen auf die Wirtschaft zu drücken.