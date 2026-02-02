 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. CDU-Spiztenkandidat Manuel Hagel lehnt Vorstoß zu Zahnarztkosten ab

Sozialstaatsdebatte CDU-Spiztenkandidat Manuel Hagel lehnt Vorstoß zu Zahnarztkosten ab

Sozialstaatsdebatte: CDU-Spiztenkandidat Manuel Hagel lehnt Vorstoß zu Zahnarztkosten ab
1
Manuel Hagel dringt auf soziale Ausgewogenheit von wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Den CDU-Wahlkämpfern liegt der Vorstoß zu Sozialkürzungen bis hin zur Zahnbehandlung quer. Nicht nur Baden-Württembergs Spitzenkandidat Manuel Hagel gibt deshalb Kontra.

Politik/Baden-Württemberg : Bärbel Krauß (luß)

Mit einer klaren Absage an die Privatisierung von Zahnarztrechnungen und die Streichung von Teilzeit-Möglichkeiten hat der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, sich in der Debatte über Sozialkürzungen und Mehrarbeit positioniert. „Gesundheit wird mit der CDU Deutschlands niemals zu einer Frage des Geldbeutels werden“, erklärte er. „Keiner darf aus Kostengründen auf notwendige zahnmedizinische Leistungen verzichten müssen.“ Das komme für die Landes-CDU nicht in Frage. Ausdrücklich warnte er vor einer sozialen Schieflage der Debatte.

 

„Teilzeit gehört zu modernem Wirtschaftsstandort“

Hagel weist nicht nur die jüngste Forderung des CDU-Wirtschaftsrats zurück, wonach Zahnarztrechnungen nicht mehr über die gesetzliche Krankenkasse abgedeckt werden sollten. Auch den Vorstoß der CDU-Mittelstandsvereinigung, die Teilzeit-Optionen zu reduzieren, lehnt Hagel ab. „Das Arbeiten in Teilzeit und Minijobs“ sei nicht nur Alltag vieler Väter und Mütter. Beides gehöre ausdrücklich „zur Idee des modernen Wirtschaftsstandorts“ im Südwesten.

Kopfschütteln von SPD-Chef Lars Klingbeil

„Ich glaube nicht, dass wir in unserem Land wollen, dass man vom Zustand der Zähne ablesen kann, wie der Geldbeutel ausgestattet ist“, sagte der SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil zu der Debatte. „Das ist medizinisch falsch, sozial brandgefährlich und ökonomisch kurzsichtig“, erklärte der Gesundheitsexperte der Grünen, Janosch Dahmen. Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder wies die Forderungen als „absurd“ zurück. „Derartige Pläne gibt es in der Bundesregierung nicht“, sagte Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer.

Weitere Themen

Sozialstaatsdebatte: CDU-Spiztenkandidat Manuel Hagel lehnt Vorstoß zu Zahnarztkosten ab

Sozialstaatsdebatte CDU-Spiztenkandidat Manuel Hagel lehnt Vorstoß zu Zahnarztkosten ab

Den CDU-Wahlkämpfern liegt der Vorstoß zu Sozialkürzungen bis hin zur Zahnbehandlung quer. Nicht nur Baden-Württembergs Spitzenkandidat Manuel Hagel gibt deshalb Kontra.
Von Bärbel Krauß
B31 nahe Kirchzarten: Unfall mit mehreren Fahrzeugen – fünf Verletzte und stundenlange Vollsperrung

B31 nahe Kirchzarten Unfall mit mehreren Fahrzeugen – fünf Verletzte und stundenlange Vollsperrung

Fünf Fahrzeuge, fünf Verletzte und eine stundenlange Vollsperrung: Auf der B31 führte eine Kettenreaktion zu Chaos. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.
Influencerin aus Kraichtal: Darum wurde Bau-Influencerin „Tschulique“ früher gemobbt

Influencerin aus Kraichtal Darum wurde Bau-Influencerin „Tschulique“ früher gemobbt

Millionen sehen die Videos der Maurermeisterin aus Kraichtal. Doch erst die Arbeit habe sie selbstbewusst gemacht, sagt Julia Schäfer selbst. In der Schule sei es schwer gewesen.
Wilde Wahl in Limbach: Unglaublich: Bürgermeister nicht auf Wahlzettel, trotzdem fast 95 Prozent

Wilde Wahl in Limbach Unglaublich: Bürgermeister nicht auf Wahlzettel, trotzdem fast 95 Prozent

Erst wollte niemand das Amt – dann gab es 36 Bewerber. Ein Bürgermeister im Rhein-Neckar-Kreis macht nach einem kuriosen Votum doch weiter.
Von Eberhard Wein
B19 im Taubertal: Tödlicher Unfall nach Panne - 67-Jähriger stirbt

B19 im Taubertal Tödlicher Unfall nach Panne - 67-Jähriger stirbt

Nach einer Panne auf einer Bundesstraße im Taubertal kommt ein Mann ums Leben. Ein anderer Fahrer wird schwer verletzt. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?
Baden-Württemberg: Darum schickt die Polizei zwei neue E-Autos auf die Autobahn

Baden-Württemberg Darum schickt die Polizei zwei neue E-Autos auf die Autobahn

Audi Q6 e-tron und BMW i5 Touring im Einsatz: Schafft die Polizei mit Stromern wirklich 550 Kilometer pro Schicht und welche Rolle spielt eine Ladesäule?
Debatte von Kanzler Merz angestoßen: Sind Arbeitnehmer zu oft krank? An den Baden-Württembergern liegt’s nicht

Debatte von Kanzler Merz angestoßen Sind Arbeitnehmer zu oft krank? An den Baden-Württembergern liegt’s nicht

Kanzler Merz hatte sich beschwert über seiner Meinung nach zu viele Krankentage der Arbeitnehmer in Deutschland. Im Bundesvergleich melden sich Baden-Württemberger am seltensten krank.
Von Florian Dürr
Automaten-Supermärkte: Mehr Einkaufsmöglichkeiten im Südwesten

Automaten-Supermärkte Mehr Einkaufsmöglichkeiten im Südwesten

Ein neues Gesetz soll Supermärkte ohne Personal aus der rechtlichen Grauzone befreien. Sie dürften dann immer geöffnet haben – bis auf vier Tage im Jahr.
Von Christian Gottschalk
Himmelsspektakel im Südwesten: Was der Schneemond ist – und wo er heute zu sehen ist

Himmelsspektakel im Südwesten Was der Schneemond ist – und wo er heute zu sehen ist

Schneemond, Sturmmond oder Hornungs-Mond nennen die Menschen den Mond im Februar. Doch woher kommen die Namen?
Umstrittenes Wahlplakat: CDU-Staatssekretär Lorek wirbt in Feuerwehr-Uniform

Umstrittenes Wahlplakat CDU-Staatssekretär Lorek wirbt in Feuerwehr-Uniform

Wahlwerbung in Uniform – das ist eigentlich tabu. Der Justizstaatssekretär Lorek (CDU) aber posiert im Feuerwehrdress. Nun will er auf die Bilder verzichten – soweit noch möglich.
Von Andreas Müller
Weitere Artikel zu Landtagswahl Wirtschaftspolitik
 
 