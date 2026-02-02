Sozialstaatsdebatte: CDU-Spiztenkandidat Manuel Hagel lehnt Vorstoß zu Zahnarztkosten ab

Den CDU-Wahlkämpfern liegt der Vorstoß zu Sozialkürzungen bis hin zur Zahnbehandlung quer. Nicht nur Baden-Württembergs Spitzenkandidat Manuel Hagel gibt deshalb Kontra.

Mit einer klaren Absage an die Privatisierung von Zahnarztrechnungen und die Streichung von Teilzeit-Möglichkeiten hat der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, sich in der Debatte über Sozialkürzungen und Mehrarbeit positioniert. „Gesundheit wird mit der CDU Deutschlands niemals zu einer Frage des Geldbeutels werden“, erklärte er. „Keiner darf aus Kostengründen auf notwendige zahnmedizinische Leistungen verzichten müssen.“ Das komme für die Landes-CDU nicht in Frage. Ausdrücklich warnte er vor einer sozialen Schieflage der Debatte.