Die Beiträge zur Pflege-, Kranken- und Rentenversicherung werden in den kommenden Jahren steigen. Wer dieses Problem zumindest begrenzen will, muss insbesondere einen Weg gehen, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.

Tobias Peter 07.10.2024 - 16:57 Uhr

Ist die Pflegeversicherung ein Pflegefall? Ist die Krankenversicherung ein Fall für die Intensivstation? Zeigt die Rentenversicherung dramatische Zeichen von Altersschwäche? In dieser Zuspitzung sind alle drei Aussagen falsch. Dennoch gibt es keinen Zweifel: In allen drei Fällen gibt es erhebliche Probleme. Und: Es wird in den nächsten Jahren teurer. In Zeiten des demografischen Wandels ist das auch wenig überraschend.