Die SpaceX-Aktie sorgt schon vor dem offiziellen Börsenstart für Bewegung. Im Pre-IPO-Handel liegt der Kurs bereits deutlich über dem geplanten Ausgabepreis.
11.06.2026 - 16:40 Uhr
Kurz vor dem geplanten Börsengang von SpaceX sorgt die Aktie bereits für deutliche Bewegung. Im Pre-IPO-Handel bei Lang & Schwarz wurde die SpaceX-Aktie am Donnerstagnachmittag bereits mit rund 180 Euro gehandelt. Gegenüber dem angestrebten Ausgabepreis von 135 US-Dollar entspricht das umgerechnet, einem Aufschlag von über 50 Prozent.