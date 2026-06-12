SpaceX startet an der Börse, doch wer die Aktie gezeichnet hat oder am Handelsstart kauft, bekommt sie womöglich nicht sofort ins Depot. Warum der erste Handelstag und die tatsächliche Einbuchung auseinanderfallen können.
Wer SpaceX-Aktien zum IPO gezeichnet hat oder heute noch kaufen möchte, stellt sich vor allem die Frage, wann die Aktie im Depot landet. Die kurze Antwort lautet: sehr wahrscheinlich nicht mehr heute. Zwar startet SpaceX heute an der Nasdaq, die Einbuchung für viele Privatanleger dürfte aber erst ab Montag, dem 15. Juni 2026 erfolgen.