Mit seiner Riesen-Rakete will Elon Musk zum Mars. Elf Tests gab es bereits, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Nun hat eine neue Version der Rakete einen zwölften absolviert - mit viel Feuer.
Starbase - Eine komplett überarbeitete Version des größten jemals gebauten Raketensystems hat einen zwölften Testflug weitgehend nach Plan absolviert - obwohl einige Triebwerke ausfielen. Das von Tech-Milliardär Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX entwickelte Starship startete vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas, flog eine Weile durch das Weltall und kam dann rund eine Stunde später wie geplant inmitten eines Feuerballs im Indischen Ozean auf.