Der geplante SpaceX-Börsengang rückt näher und auch in Deutschland schauen Anleger auf den Startschuss. Interessant ist dabei nicht nur das Datum, sondern auch, wann der erste Kurs tatsächlich festgestellt wird.
11.06.2026 - 14:39 Uhr
Nach bisherigem Plan soll der Emissionspreis am heutigen Donnerstag im Laufe des Tages festgelegt werden. Der Börsenstart an der Nasdaq ist für Freitag, den 12. Juni 2026, ab 9.30 Uhr Ortszeit in New York vorgesehen, das entspricht 15.30 Uhr deutscher Zeit. Allerdings bedeutet dieser Zeitpunkt noch nicht automatisch, dass die Aktie genau dann schon zum ersten Kurs gehandelt wird.