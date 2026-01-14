Späte Entscheidungen Basketballer mit Stotterstart in die Rückrunde
Der Start in die ersten Rückrundenspiele in der Landesliga verlief für den SV Leonberg/Eltingen und den TSV Malmsheim holprig. Erst spät entschieden beide Teams ihre Spiele.
Die Basketballer des TSV Malmsheim brauchten etwas Zeit, um beim 82:63-Erfolg bei der BG Remseck II in den Spielrhythmus zurückzufinden. „Es hat uns eine Halbzeit gekostet, wieder Basketball zu spielen. Im dritten Drittel hat es klick gemacht und dann lief es auch wieder“, befand Trainer Manuel Martinez.