Späte Entscheidungen Basketballer mit Stotterstart in die Rückrunde

Späte Entscheidungen: Basketballer mit Stotterstart in die Rückrunde
1
Die Mannschaft von Manuel Martinez war am Ende qualitativ überlegen. Foto: Andreas Gorr

Der Start in die ersten Rückrundenspiele in der Landesliga verlief für den SV Leonberg/Eltingen und den TSV Malmsheim holprig. Erst spät entschieden beide Teams ihre Spiele.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Die Basketballer des TSV Malmsheim brauchten etwas Zeit, um beim 82:63-Erfolg bei der BG Remseck II in den Spielrhythmus zurückzufinden. „Es hat uns eine Halbzeit gekostet, wieder Basketball zu spielen. Im dritten Drittel hat es klick gemacht und dann lief es auch wieder“, befand Trainer Manuel Martinez.

 

Seine Spieler hatten nach einer 34:30-Führung zur Halbzeit das Spiel erst spät entschieden, im letzten Viertel siegte der TSV deutlich mit 23:10. Gründe für den Erfolg führte der Coach vor allem auf die höhere individuelle Klasse seiner Spieler zurück, die im Spielverlauf wieder zu einem flüssigeren Spiel fanden. Vor allem auf den großen Positionen um den erneuten Topscorer Luis Müller (18 Punkte) sah Martinez seine Mannschaft deutlich besser aufgestellt.

„Absolute Katastrophe“ – schwaches erstes Viertel für SV Leonberg/Eltingen

Auch Ligakonkurrent SV Leonberg/Eltingen erwischte einen Stotterstart in die Rückrunde, beim TSV Kupferzell gab es einen 75:65-Sieg. Im ersten Viertel gelangen der Mannschaft nur sechs Punkte, „absolute Katastrophe“ befand Trainer Niko Tokas die Offensivleistung. Sein Team entschied das Spiel mit einem 25:11 erst im letzten Viertel.

Niko Tokas war mit der Anfangsphase des Spiels unzufrieden. Foto: Andreas Gorr

In der zweiten Spielhälfte freute sich Tokas besonders über seinen Topscorer Dimitrios Androutsopoulos, welcher nach der Pause „losgelegt hat wie die Feuerwehr“ und mit 19 Punkten und sechs Dreiern einen wichtigen Beitrag zum Erfolg leistete. Durch eine zuletzt geringe Trainingsbeteiligung fiel es der Mannschaft schwer, den Rhythmus wieder aufzunehmen.

Mit sechs Dreierwürfen war Dimitrios Androutsopoulos (2.v.l.) ein wichtiger Faktor beim SV. Foto: Andreas Gorr

Die erste Halbzeit bezeichnete Tokas als „Hallenhalma, einfach Quatsch“, die zweite Halbzeit mit 51 Punkten sei eher der Anspruch seines Teams, betonte der Trainer. Defensiv sorgte der gegnerische Jonas Schmid für Probleme, aber insgesamt sei die Defensivleistung aus Sicht des Trainers in Ordnung gewesen. Der offensive Aussetzer im ersten Durchgang bereitet Tokas jedoch keine Sorgen, sein Team stellt weiterhin den besten Angriff der Liga. Am Sonntag treten die SV-Basketballer beim Tabellenführer und Malmsheimer Meisterschaftskonkurrenten TV Nellingen an. Martinez, dessen Mannschaft Kornwestheim empfängt, kündigte an: „Ich drücke beide Daumen.“

