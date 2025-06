Späti West: Noch ein neuer Kiosk im Kessel

Gibt man in Google-Maps „Kiosk Stuttgart“ ein werden einem mehr als 100 Treffer angezeigt. Darunter einige Automaten-Kioske aber auch sehr viele klassische Spätis, wie wir sie aus Berlin kennen: Kleine Läden, in denen Zeitungen, Tabakwaren und Snacks verkauft werden und das oft bis spät am Abend. Das Kiosk-Geschäft scheint in Stuttgart zu boomen.