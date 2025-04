Eine ungewöhnliche Gruppe von Ausflüglern ist nachts in Spaichingen unterwegs: Kamele laufen durch den Ort. Es ist nicht die erste Tour dieser Art im Südwesten binnen kurzer Zeit.

red/dpa/lsw 02.04.2025 - 13:19 Uhr

Erneut sind in Baden-Württemberg Kamele aus einem Zirkus ausgebüxt: In Spaichingen (Kreis Tuttlingen) waren vier Tiere in der Nacht auf Straßen und Wiesen unterwegs. Polizeiangaben zufolge konnten Beamte und Zirkusmitarbeiter sie rasch und wohlbehalten einfangen. Sie wurden zurück in das Zirkusgehege gebracht.