Achtung: So erkennen Sie gefälschte Mails

Derzeit kursieren vermehrt gefälschte E-Mails im Namen des ADAC. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie Spam-Mails erkennen und sich davor schützen können.

Lukas Böhl 08.10.2024 - 10:36 Uhr

Der ADAC ist eine bekannte Institution mit vielen Millionen Mitgliedern in Deutschland, was ihn leider zu einem beliebten Ziel für Betrüger macht. Diese nutzen gefälschte E-Mails, unseriöse Anrufe oder sogar fingierte Stellenanzeigen, um an persönliche Daten oder Geld zu gelangen. Mit diesen Tipps können Sie sich vor Phishing-Versuchen schützen: