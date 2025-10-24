Ein angeblich während des Transports zu einer Ausstellung verschwundenes Picasso-Gemälde ist laut spanischer Polizei wieder aufgetaucht. Es wurde wohl nie für den Transport verladen.
24.10.2025 - 17:01 Uhr
Ein angeblich während des Transports zu einer Ausstellung verschwundenes Picasso-Gemälde ist nach Angaben der spanischen Polizei wieder aufgetaucht. „Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Gemälde nicht in den Transporter eingeladen worden sein könnte“, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie veröffentlichte Bilder von der Untersuchung des Pakets mit dem fraglichen Gemälde durch Experten der Polizei. Wo genau das Gemälde gefunden wurde, teilte sie nicht mit.