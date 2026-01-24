Spanien trifft im zweiten Spiel der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Dänemark. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Digital Desk: Florian Huth

Dänemark trifft am Samstag, 24. Januar 2026, im zweiten Hauptrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Spanien. Die Spanier brauchen im Duell mit dem Top-Favoriten einen Sieg, um die Chance auf das Halbfinale noch am Leben zu halten. Dänemark geht nach dem Sieg gegen Frankreich mit breiter Brust in die Begegnung.

 

 

Spanien gegen Dänemark live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die dänische Handball-Nationalmannschaft trifft am Samstag, dem 24. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Spanien. Anwurf ist um 18:00 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Spanien gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Spanien, Dänemark
  • Wettbewerb: Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Samstag, 24. Januar 2026
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Spanien gegen Dänemark heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Spanien und Dänemark in der Hauptrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Spanien gegen Dänemark wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Spanien gegen Dänemark bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Wo läuft Spanien gegen Dänemark heute im Livestream?

Fans müssen dennoch nicht auf eine Live-Übertragung des Handballspiels verzichten. Für das Spiel der Handball-EM zwischen Spanien und Dänemark bietet das Erste einen kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek an. Dieser kann in der Mediathek und auf sportschau.de ohne Anmeldung geschaut werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 17:50 Uhr mit den Vorberichten. Kommentiert wird das Spiel von Florian Naß.

 

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Spanien gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

Alle Informationen zur Übertragung Spanien gegen Dänemark bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de, Dyn