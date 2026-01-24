Spanien trifft im zweiten Spiel der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Dänemark. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Dänemark trifft am Samstag, 24. Januar 2026, im zweiten Hauptrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Spanien. Die Spanier brauchen im Duell mit dem Top-Favoriten einen Sieg, um die Chance auf das Halbfinale noch am Leben zu halten. Dänemark geht nach dem Sieg gegen Frankreich mit breiter Brust in die Begegnung.