Die spanische Handball-Nationalmannschaft trifft am Montag, dem 26. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Frankreich. Anwurf ist um 18:00 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Spanien gegen Frankreich bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Nationalmannschaften : Spanien, Frankreich

: Spanien, Frankreich Wettbewerb : Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026

: Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026 Datum : Montag, 26. Januar 2026

: Montag, 26. Januar 2026 Uhrzeit : 18:00 Uhr

: 18:00 Uhr Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Spanien gegen Frankreich heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Spanien und Frankreich in der Hauptrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Spanien gegen Frankreich wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Spanien gegen Frankreich bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Wo läuft Spanien gegen Frankreich heute im Livestream?