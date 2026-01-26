Spanien trifft in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Frankreich. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Spanien bestreitet am Montag, 26. Januar 2026, sein drittes Hauptrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gegen Frankreich. Die Spanier sind mit null Punkten das Schlusslicht in der deutschen Hauptrundengruppe 1. Frankreich hat mit aktuell vier Punkten eine gute Ausgangssituation für den Einzug in das Halbfinale. Dafür muss aber heute ein Sieg her.

 

 

Spanien gegen Frankreich live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die spanische Handball-Nationalmannschaft trifft am Montag, dem 26. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Frankreich. Anwurf ist um 18:00 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Spanien gegen Frankreich bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Spanien, Frankreich
  • Wettbewerb: Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Montag, 26. Januar 2026
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Spanien gegen Frankreich heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Spanien und Frankreich in der Hauptrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Spanien gegen Frankreich wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Spanien gegen Frankreich bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Wo läuft Spanien gegen Frankreich heute im Livestream?

Fans müssen dennoch nicht auf eine Live-Übertragung des Handballspiels verzichten. Für das Spiel der Handball-EM zwischen Spanien und Frankreich bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek an. Dieser kann in der Mediathek und auf sportstudio.de ohne Anmeldung geschaut werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 17:50 Uhr mit den Vorberichten.

 

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Spanien gegen Frankreich bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

Alle Informationen zur Übertragung Spanien gegen Frankreich bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ZDF-Mediathek, sportstudio.de, Dyn