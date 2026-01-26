Spanien trifft in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Frankreich. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Spanien bestreitet am Montag, 26. Januar 2026, sein drittes Hauptrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gegen Frankreich. Die Spanier sind mit null Punkten das Schlusslicht in der deutschen Hauptrundengruppe 1. Frankreich hat mit aktuell vier Punkten eine gute Ausgangssituation für den Einzug in das Halbfinale. Dafür muss aber heute ein Sieg her.