dpa 19.01.2026 - 00:37 Uhr

Adamuz/Madrid - Bei dem schweren Eisenbahnunglück im Süden Spaniens sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem gebe es etwa 25 Schwerverletzte, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Polizeieinheit Guardia Civil.