Fan-Frust und Ärger um eine Eskapade von Superstar Mbappé. Nach zwei Spielzeiten ohne Titel wird Real Madrid immer mehr zum Chaosclub. Und nun geht es zum Erzrivalen, der erneut Meister werden kann.
07.05.2026 - 12:45 Uhr
Madrid - Auf dem Platz gab es Beschimpfungen und böse Blicke: Der Zoff zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni ist bei Real Madrid nur der jüngste in einer Serie von schwerwiegenden Zwischenfällen. "Bei Real brennt es lichterloh", titelte das Fachblatt "Mundo Deportivo" - und das ausgerechnet kurz vor dem Clásico beim designierten Meister FC Barcelona.