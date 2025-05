Xabi Alonso ist der neue Trainer von Real Madrid. Der 43 Jahre alte ehemalige Profi der Königlichen übernimmt den Posten bereits zum 1. Juni und damit vor der Club-Weltmeisterschaft in den USA, bei der Real Madrid auch antreten wird. Das Turnier mit 32 Vereinen findet von 14. Juni bis 13. Juli in den USA statt.

Alonso unterzeichnete einen Vertrag über drei Jahre, er ist nun gültig bis zum 30. Juni 2028. Er soll am Montag in der Ciudad Real Madrid vorgestellt werden.

Der Erfolgscoach von Bayer Leverkusen wird damit wie erwartet die Nachfolge von Carlo Ancelotti antreten. Der hochdekorierte Italiener hatte sich wie auch der langjährige Spielmacher Luka Modric am Samstag nach dem letzten Heimspiel der Madrilenen in dieser Saison im Estadio Santiago Bernabéu emotional von den Fans verabschiedet. Ancelotti wird nach seiner zweiten Amtszeit bei Real neuer Nationaltrainer von Brasilien.

Madrid ist erst Alonsos zweite Station als Profitrainer

Für Alonso ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Von 2009 bis 2014 spielte der Baske für Real, bevor er zum FC Bayern München wechselte. Das Trainer-Engagement in der spanischen Hauptstadt hatte sich lange abgezeichnet.

Madrid ist erst die zweite Station Alonsos als Profitrainer. Mit Leverkusen krönte er sich im vergangenen Sommer zum ungeschlagenen Meister und DFB-Pokalsieger. Zudem zog er mit den Rheinländern ins Finale der Europa League ein. Nun will er dabei helfen, den gigantischen Titelhunger von Real zu stillen.

Die Königlichen spielen eine für ihre Verhältnisse enttäuschende Saison. Das wurde Ancelotti, der den Club seit 2021 trainierte und auch zwischen 2013 und 2015 schon einmal coachte, auch zum Verhängnis. Real und Ancelotti trennten sich ein Jahr vor Vertragsende. Der Italiener wird in den WM-Qualifikationsspielen gegen Ecuador und Paraguay Anfang Juni erstmals die Seleção coachen.

Alonso in Leverkusen bereits verabschiedet

In der Champions League schied Real im Viertelfinale gegen den FC Arsenal aus. Im spanischen Pokal verlor Ancelotti mit Real im Finale gegen den FC Barcelona, was in Madrid immer als besonders schmerzhaft empfunden wird. Die Meisterschaft sicherte sich ebenfalls Erzrivale Barça. Alle vier Clásicos hatte Real in dieser Saison gegen den FC Barcelona verloren.

Alonso hatte nach wochenlangen Spekulationen um seine Zukunft zunächst das Ende seiner Amtszeit in Leverkusen verkündet und sich vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund offiziell verabschiedet. Er war minutenlang von den Leverkusener Fans gefeiert worden. Vom Club hatte es ein Straßenschild mit der Aufschrift „Xabi-Alonso-Allee“ gegeben.