Die Stadt Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) wirbt Fachkräfte auf der iberischen Halbinsel an, weil der Markt hier zu wenig hergibt. Dafür wird großer Aufwand betrieben. Die jungen Spanier fühlen sich nach der ersten Woche wohl und wollen lange bleiben.

Frank Ruppert 11.07.2024 - 16:16 Uhr

Die Spanier sind bei der Fußballeuropameisterschaft gerade das Maß aller Dinge. Auch in Kornwestheim feiert man gerade „spanische Wochen“. Drei spanische Erzieherinnen und zwei Erzieher sind derzeit zum Reinschnuppern in der Stadt und haben ihre künftige Arbeitsstellen in den Kitas kennengelernt. Sie wurden von der Verwaltung angeworben. Von Oktober an sollen sie dann in städtischen Kitas anfangen. „Der Fachkräftemangel ist bekannt und keineswegs auf Kornwestheim beschränkt. Mit der Anwerbung spanischer Fachkräfte wollen wir zeigen, dass wir alles unternehmen, die Personalsituation in unseren Kitas zu verbessern“, sagt der Oberbürgermeister Nico Lauxmann.