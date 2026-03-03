Trotz des 3:0-Sieges im Rückspiel reicht es für den FC Barcelona nicht: Nach dem 0:4 im Hinspiel scheidet das Team von Hansi Flick gegen Atlético in der Copa del Rey aus.

dpa 03.03.2026 - 23:06 Uhr

Madrid - Das kleine Fußball-Wunder ist ausgeblieben. Trainer Hansi Flick ist mit dem FC Barcelona im Halbfinale des spanischen Pokals an Atlético Madrid gescheitert. Der Titelverteidiger aus Katalonien gewann zwar im heimischen Camp Nou das Rückspiel mit 3:0 (2:0), konnte aber trotz der starken Leistung die 0:4-Pleite aus dem Hinspiel nicht wettmachen.