Spannendes Konzert Pariser Jazzgrößen live in Leonberg
Mit Gitarre, Vibraphon, Orgel und Schlagzeug: Am Donnerstag spielen Jean-Philippe Bordier und sein Quartett im Jazzclub.
Mit Gitarre, Vibraphon, Orgel und Schlagzeug: Am Donnerstag spielen Jean-Philippe Bordier und sein Quartett im Jazzclub.
Französisches Flair im Leonberger Jazzclub: Direkt aus Paris kommt der Gitarrist Jean-Philippe Bordier mit seinem Quartett am Donnerstag, 9. Oktober, 19.30 Uhr, in die Steinturnhalle in der Leonberger Steinstraße.