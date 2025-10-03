 
Spannendes Konzert: Pariser Jazzgrößen live in Leonberg
Der Pariser Gitarrist Jean-Philippe Bordier und sein Quartett spielen am Donnerstag, 9. Oktober, im Jazzclub Leonberg. Foto: privat

Mit Gitarre, Vibraphon, Orgel und Schlagzeug: Am Donnerstag spielen Jean-Philippe Bordier und sein Quartett im Jazzclub.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Französisches Flair im Leonberger Jazzclub: Direkt aus Paris kommt der Gitarrist Jean-Philippe Bordier mit seinem Quartett am Donnerstag, 9. Oktober, 19.30 Uhr, in die Steinturnhalle in der Leonberger Steinstraße.

 

In der nicht alltäglichen Besetzung mit Gitarre, Orgel, Vibraphon und Schlagzeug hat Bordier vor allem Stücke aus seinem dritten Album „Four is more“ im Gepäck: Ausnahmslos Eigenkompositionen, die sich stilistisch aus der Tradition eines Wes Montgomery über George Benson bis zu Rare-Grooves speisen und so einen frischen Mix aus Swing, Funk und Latin enthalten.

Die vier Musiker, die am Donnerstag in Leonberg spielen, gehören zur Creme de la Creme der europäischen Jazzmusik. Jean-Philippe Bordier, dessen Karriere sich bereits über 30 Jahre erstreckt, ist in Paris ein gefragter Musiker, der sich zunehmend als Komponist einen Namen gemacht hat. Ebenfalls in der Jazzszene der französischen Hauptstadt fest verankert ist Guillaume Naud an der Orgel.

Das Vibraphon ist selten zu hören. Pascal Bivalski spielt das Instrument seit mehr als 30 Jahren – vom Duo bis zur Bigband. Der Schlagzeuger Andreas Neubauer kommt aus Frankfurt, lebte aber lange in Paris und hat entsprechende Kontakte. Er spielte schon mit Barry Finnerty, Biréli Lagrène und Larry Coryell.

Jean-Philippe Bordier Quartett. Donnerstag, 9. Oktober, 19.30 Uhr, Leonberg, Steinturnhalle. Parkplätze in der Steinstraße. Karten gibt es für 17, ermäßigt für 15, 10 und 7 Euro. Infos: www.jazzclub-leonberg.de.

