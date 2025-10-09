Eine Messe in Stuttgart zeigt, wie Unternehmen aus dem Lande an Quanten tüfteln.
09.10.2025 - 17:23 Uhr
Die Teile sind klitzeklein – und doch wird, wenn es kräftig vorangehen soll, gerne von einem „Quantensprung“ gesprochen. Und tatsächlich könnten die Quanten -unteilbare kleinste „Pakete“ von Materie oder Energie – die Wirtschaft kräftig voranbringen, ihr sozusagen einen „Quantensprung“ verpassen. „Quantencomputing ist eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts“, meint denn auch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.