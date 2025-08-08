Kreditkarten-Chaos bei der Sparda-Bank: Urlaub ohne Geld

Zahlungsprobleme Sparda-Bank verärgert Kreditkartenkunden
Mit der Kreditkarte ein Ticket oder eine Eintrittskarte im Ausland buchen – Fehlanzeige bei der Sparda-Bank BW. Eine IT-Umstellung macht enorme Schwierigkeiten.
Der Urlaub in Dänemark steht an, gleich noch die begehrten Eintrittskarten fürs Legohaus in Billund buchen, damit der Besuch dort nächste Woche auch sicher klappt. Von wegen. Ohne Kreditkarte läuft nichts – doch die funktioniert nicht, andere Zahlungsarten werden nicht akzeptiert.