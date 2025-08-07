Sparda-Bank lässt Kreditkartenkunden im Urlaub auf dem Trockenen sitzen

Zahlungsprobleme Sparda-Bank verärgert Kreditkartenkunden
Was haben sich IT und Management der Sparda-Bank BW nur gedacht? Mit der Kreditkarte ein Ticket oder eine Eintrittskarte im Ausland buchen – Fehlanzeige. Eine Umstellung macht viel Ärger.
Was haben sich IT und Management der Sparda-Bank BW nur gedacht? Mit der Kreditkarte ein Ticket oder eine Eintrittskarte im Ausland buchen – Fehlanzeige. Eine Umstellung macht viel Ärger.
Der Urlaub in Dänemark steht an, gleich noch die begehrten Eintrittskarten fürs Legohaus in Billund buchen, damit der Besuch dort nächste Woche auch sicher klappt. Von wegen. Ohne Kreditkarte läuft nichts – doch die funktioniert nicht, andere Zahlungsarten werden nicht akzeptiert.