Es geht ans Eingemachte. Gerade für Häuser wie das Merlin,die Kultur jenseits von Kommerz machen. Wie erfüllt man einen solchen Anspruch mit weniger Geld?
13.12.2025 - 07:00 Uhr
Hochkultur wäre es in Frankreich und Belgien. In Deutschland ist die Comic-Kunst eine Nische für Menschen mit viel Neugier und speziellem Interesse, neudeutsch gerne Nerds genannt. Seit acht Jahren lädt Steffen Volkmer zu seiner Runde Comics & Bier, seit zwei Jahren sind sie im Merlin zu Hause, doch nun müssen sie umziehen; weil das Merlin sie sich nicht mehr leisten kann.