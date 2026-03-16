In Baden-Württemberg hat die Spargelsaison begonnen. Welche Rolle spielt dabei Spargel aus dem Ausland? Das Statistische Landesamt liefert einen Einblick.
16.03.2026 - 15:55 Uhr
Baden-Württembergs Spargel-Importe sind im vergangenen Jahr zurückgegangen. Das teilte das Statistische Landesamt Baden-Württemberg anhand vorläufiger Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in Fellbach bei Stuttgart mit. Demnach seien 2025 rund 2.900 Tonnen frischer oder gekühlter Spargel importiert worden. Das seien 640 Tonnen oder 18,3 Prozent weniger als im Vorjahr.