Spargelsaison in Fellbach Spargelpreise sinken deutlich – teilweise sechs Euro billiger
Die Spargelpreise haben sich im Laufe der Saison spürbar verändert. Warum Verbraucher inzwischen deutlich weniger bezahlen müssen als noch im März.
Die Spargelpreise haben sich im Laufe der Saison spürbar verändert. Warum Verbraucher inzwischen deutlich weniger bezahlen müssen als noch im März.
„Wir haben für jeden etwas da, auch für den kleinen Geldbeutel. Man muss nicht unbedingt Spargel der ersten Klasse kaufen“, sagt Phillip Bauerle. Er arbeitet seit mehr als zehn Jahren im landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und kennt die Diskussionen um hohe Spargelpreise.