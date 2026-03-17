Spargelliebhaberinnen und -liebhaber können sich freuen: Die Spargelzeit steht an. Der erste Spargel wird bereits geerntet, bis es im Kreis Esslingen soweit ist, dauert es aber noch.

Die Spargelzeit steht vor der Tür und damit die Vorfreude auf das beliebte Frühlingsgemüse. Schon bald landen die ersten frischen Stangen wieder auf den Tellern. Nach Angaben des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern könnte die Saison in diesem Jahr bereits Mitte März beginnen. Möglich machen das unter anderem die günstigen Wetterbedingungen der vergangenen Monate: Ein trockener Herbst, ein kalter Winter und der Sprung zu warmen Frühlingstagen haben für besonders gute Wachstumsbedingungen gesorgt.

Bis regionaler Spargel aus dem Kreis Esslingen erhältlich ist, müssen sich Liebhaberinnen und Liebhaber allerdings noch etwas gedulden. Wo es schon jetzt die ersten Stangen zu kaufen gibt – und wann mit Spargel aus der Region zu rechnen ist.

„Es kommt auf das Wetter an, ob es hält, was es verspricht“, sagt Bernhard Bayer vom Talhof in Neuhausen. „Normalerweise dämmen wir im Herbst auf. Letztes Jahr haben wir das aber nicht geschafft. Kurz bevor der Boden trocken war, hat es wieder geregnet. Im Frühjahr war das ähnlich.“ Lehmhaltige Böden wie hier erwärmen sich langsamer, Sandböden wie in Bruchsal schneller, erklärt er. Sei es zu kalt, erfriere grüner Spargel. Gegen Ostern rechnet Bernhard Bayer mit dem ersten Spargel aus eigenem Anbau – versprechen möchte er allerdings noch nichts.

Durch die Mineralstruktur und den wasserhaltigen Boden bekomme der regionale Spargel einen besonders guten Geschmack. „Dafür wächst er langsamer“, sagt er.

Noch kein Spargel aus dem Landkreis Esslingen

Bald dürfte es aber auch im Landkreis Esslingen soweit sein. Auf dem Rammerthof, wo Spargel nach eigenen Angaben seit 1990 selbst angebaut wird, dauere es auf Nachfrage noch circa ein bis zwei Wochen, bis Spargel verkauft wird. Eigenen Spargel gibt es auch vom Berghof in Deizisau, wetterbedingt benötigt auch dieser noch ein wenig Zeit. Gegen Ende März wird hier mit dem ersten Spargel gerechnet. Auch noch etwas warten müssen Kunden des Gemüsehof Hörz in Filderstadt, sowie bei den Verkaufsständen des Spargel- und Obsthofes Wendel in Ruit und Scharnhausen.

Noch keinen grünen, dafür weißen Spargel gibt es bei Familie Rapp vom Weilerhofladen in Esslingen. Seit Mitte März gibt es das Gemüse im Hofladen und ihrem Stand auf dem Wochenmarkt in Leinfelden zu kaufen. Sie beziehen ihn aus Bruchsal.