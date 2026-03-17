Spargelliebhaberinnen und -liebhaber können sich freuen: Die Spargelzeit steht an. Der erste Spargel wird bereits geerntet, bis es im Kreis Esslingen soweit ist, dauert es aber noch.
17.03.2026 - 14:44 Uhr
Die Spargelzeit steht vor der Tür und damit die Vorfreude auf das beliebte Frühlingsgemüse. Schon bald landen die ersten frischen Stangen wieder auf den Tellern. Nach Angaben des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern könnte die Saison in diesem Jahr bereits Mitte März beginnen. Möglich machen das unter anderem die günstigen Wetterbedingungen der vergangenen Monate: Ein trockener Herbst, ein kalter Winter und der Sprung zu warmen Frühlingstagen haben für besonders gute Wachstumsbedingungen gesorgt.